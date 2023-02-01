31 января в Иркутске на улице Лермонтова пьяный водитель снес ограждение. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Иркутске Госавтоинспекция привлекла к ответственности 27-летнего водителя «Тойота Виста». Он 31 января в нетрезвом состоянии наехал на металлическое ограждение в районе остановки общественного транспорта «Институт МВД». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

-Сообщение об автоаварии на улице Лермонтова Иркутска поступило в дежурную часть батальона ДПС вчера около 21 часа, - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что мужчина наехал на ограждение, а после просто оставил иномарку и ушел с места ДТП. Правда, немного позже у виновника ДТП все-таки взыграла совесть, поэтому он вернулся и дал показания инспекторам.

Как оказалось, в 2021 году мужчину уже лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение. В этот раз в отношении мужчины составили пять административных протоколов. В частности, за вождение автомобили будучи лишенным прав, за отсутствие полиса ОСАГО, за отсутствие регистрации автомобиля, а также за повреждение дорожных сооружений. Также выяснилось, что бонусом к этому молодой человек был пьян. Его доставили в отделение полиции, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.