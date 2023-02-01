Россиянам рассказали, когда стоит срочно сдать анализ крови Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С такими симптомами как жажда, повышенное употребление воды, частые мочеиспускания, зуд в паховой области - повод срочно сдать кровь для анализа на уровень глюкозы. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала эндокринолог Лариса Щербакова.

- Кроме этого, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар, - рассказала медик.

По ее словам, врач сможет назначить лечение на основе данных об уровне глюкозы, возрасте и осложнениях.

В том случае, если фиксируется небольшое превышение нормы, будет достаточно соблюдения диеты, снижения веса или исключения сладкого и углеводов. Кроме того необходимы регулярные физические нагрузки, добавила Лариса Щербакова.

Если будет необходимость, врач также назначит сахароснижающие препараты.