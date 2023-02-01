На набережных и в парках Иркутска расчищают памятники от снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В парках, скверах и на набережных Иркутска очищают от снега памятники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Зимой такие работы проводят один раз в месяц. В основном снег убирают вручную, при необходимости используют воздуходув, - говорят в администрации.

Некоторые памятники - Ленину, Ленину, Александру III, Якову Похабову, адмиралу Колчаку, маршалу Жукову - чистят с помощью автовышки.

Как рассказала руководитель МКУ "Городская среда" Марина Шевела, всего на содержании у организации находится 63 памятника и арт-объекта.

В целом же, уборку парков и скверов проводят в городе ежедневно. Эти обязанности выполняют 10 единиц техники и 120 человек. Они расчищают площади, променады и лестницы, а также скамейки, бордюры и игровые комплексы для детей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 21 февраля на улице Бочкина в Иркутске появится светофор с совмещенной фазой.