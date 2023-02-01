В Иркутской области дети участников СВО будут бесплатно питаться в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе право на бесплатное питание в школах станет доступно для детей участников спецоперации.

-Речь идет об учащихся в 5–11-х классах, у которых отсутствует право на бесплатное питание по другим категориям, - говорят власти региона.

Начиная с декабря органы социальной защиты приняли 870 заявлений на детей военнослужащих, у которых отсутствует право на обеспечение бесплатным питанием по другим категориям. Все эти заявления были одобрены.

Также принято решение об упрощении порядка подачи заявлений на бесплатное питание в школах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что из Иркутской области в зону СВО в ближайшее время направят партию гуманитарного груза. Ранее регион уже отправил две партии гуманитарного груза общей массой в 60 тонн. Также в среду, 1 февраля, власти обсудили с родственниками бойцов вопросы организации медпомощи.