До -10 ожидается в Иркутске днем 2 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 февраля 2023 снова подарить горожанам отличный денек – ни морозов, ни осадков. На этой неделе практически все дни станут такими. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 2 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 2 февраля 2023 ожидается с переменной облачностью, - добавляют метеорологи. – Днем будет -10…-12 градусов. Ветер в областном центре дует переменный, его скорость 2-7 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба, да и влажность повышенная – 71%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 2 февраля 2023 предполагает небольшой снег в районах, ветер до 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут в муниципалитетах -8…-13, если небо закроют облака, похолодает до -18…-23. В горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана в четверг местами -2…-7.

Кстати, накануне специалисты поделились, чего же ждать от погоды в феврале - прогноз тут.

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