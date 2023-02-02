Новое здание для иркутской городской поликлиники №15 построят в Иркутске. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

В Иркутске построят новое здание для городской поликлиники №15. Специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию. За одну смену медучреждение смогут посещать до пятисот человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Отмечается, что на сегодняшний день к поликлинике прикреплено около тридцати тысяч человек, а ее здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Где же будут принимать людей, пока строят новое здание? Этот вопрос уже также продуман. Дети смогут получать необходимые медицинские услуги в детской поликлинике ГКБ №9, а взрослые частично также в ГКБ №9, частично в поликлинике медсанчасти.

Напомним, 1 февраля в Иркутске стартовала акция по тестированию на ВИЧ. Анализ будет делать быстро в передвижных диагностических комплексах каждую среду. Лабораторию будут устанавливать с 10.00 до 15.00 на парковке у Центрального рынка.