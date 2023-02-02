80 лифтов в 40 многоквартирных домах заменили в Иркутской области с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Приангарье выполнено уже 11% запланированных работ по замене лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Так, в 40 многоквартирных домах установили 80 новых устройств с встроенными умными датчиками, которые не позволяют закрываться дверям, если в проеме, к примеру, находится ребенок или собака.

Всего в течение 12 месяцев заменят 314 лифтов в 134 многоквартирных домах Иркутской области. В настоящее время осталось 234 объекта.

Исполняющая обязанности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Валерия Кошечкина напомнила, что что в первую очередь в программу капремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых достиг 25 лет.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о повторном решении суда, касаемо скандально известного многоквартирного дома №40 на улице Пискунова в областном центре. Вот уже несколько лет жильцы пытаются отстоять право на «квадраты», однако людей все же обязали освободить самострой и более того, провести снос здания за свой счет. История с проблемной высоткой началась в 2008 году. Компания построила ее посреди частного сектора. Когда покупатели готовились к новоселью, выяснилось, что у застройщика не было разрешения на работы, то есть ввести в эксплуатацию 11-этажку было невозможно.