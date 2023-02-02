Сурки из Иркутской Зоогалереи проспали свой праздник Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2 февраля в США и Канаде празднуют День сурка. Традиция наблюдать за тем, выйдут ли животные из спячки прижилась и в России. Как гласит примета, если сурки проспят свой официальный праздник, значит потепления в этом месяце не видать, а зима будет долгой и снежной. К слову, в четверг в Иркутске температура опустится до 12 градусов.

- День Сурка отменяется? Наши сурки его точно сегодня праздновать не будут, они еще находятся в зимней спячке, - делятся в Иркутской Зоогалерее. - Чем старше эти звери, тем тяжелее они переносят всякие сезонные изменения, и тем внимательнее мы должны за этим следить. Наша парочка уже давно не молода, так что в этом году спячка у них практически принудительная и продлится до самой весны, ибо так нужно для здоровья.

По прогнозу ветеринаров, очнутся зверушки не раньше, чем через три недели.

Также сотрудники зоопарка рассказали, что 2 февраля свой день вместе с сурками празднуют ежи и барсуки.