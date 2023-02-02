Талисман баскетбольной команды «Иркут» поборется за приз телешоу «Суперниндзя». Фото: телеканал СТС

Сразу двое жителей Приангарья станут участниками спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Премьера выйдет в эфир вечером 13 февраля. Об этом сообщают WEACOM.RU.

Одним из 175 атлетов страны, который попытается пройти самую сложную полосу препятствий, станет Дмитрий Ривер. Сибиряк выступает в костюме кота Феликса - талисмана баскетбольного клуба «Иркут». Серебряный призер чемпионата России по баскетболу, а также мастер спорта по легкой атлетике поддерживает и своих соперников.

25-летний Александр Гангало из Усть-Илимска ранее снимался в шоу «Русский ниндзя». В этот раз он планирует сделать все возможное ради победы. Сибиряк занимается вейкбордингом и спортивной гимнастикой.

Напомним, бывший спецназовец из Иркутска Константин Белов стал победителем в романтической программе "Влюбись, если сможешь" на ТНТ. Он не только нашел любовь, но и выиграл 5,5 млн рублей. В телешоу мужчина признался, что не так давно пережил развод с женой и решил: нужно кардинально менять жизнь.