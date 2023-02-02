Новый ФАП открыли в селе Верхний Булай Черемховского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Верхний Булай Черемховского района состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Медработников и жителей поздравили спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и парламентарии.

Ранее на месте модернизированного ФАПа располагалось здание, построенное еще в 19 веке. Увидев своими глазами условия, в которых здесь принимали пациентов, депутаты приняли решение о строительстве нового объекта. Теперь в распоряжении специалистов имеются аппарат ЭКГ и лабораторное оборудование.

Кроме того, впервые за сорок лет удалось провести капремонт в детском саду соседнего села Парфеново. Сроки завершения работ по капремонту были сдвинуты с 2024 на 2023 год.

Напомним, с начала 2023 года в 40 многоквартирных домах Приангарья установили уже 80 новых лифтов с встроенными умными датчиками, которые не позволяют закрываться дверям, если в проеме, к примеру, находится ребенок или собака.