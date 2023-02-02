Сотрудников Дирекции автодорог Иркутской области обвиняют в превышении полномочий Фото: Анастасия Осипова

Следователи СК завели уголовное дело о превышении должностных полномочий против сотрудников «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». По версии следствия, в 2016-2020 годы предприятие заключило госконтракты с фирмами-подрядчиками на ремонт и реконструкцию дорог «Хужир-Харанцы», «Баяндай-Еланцы-Хужир» общей протяженностью 40 км, а также причалов паромной переправы на остров Ольхон. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В настоящее время капитальный ремонт дороги проведен лишь на отрезке 600 метров. Государственные контракты до настоящего времени не исполнены, поскольку в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, которые препятствуют исполнению контрактов, - отмечают в ведомствах. - Должностные лица Дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн рублей.

Следователями регионального Следкома и сотрудниками полиции проведены обыски в офисах подрядчиков, а также самой Дирекции. Изъята документация, допрашиваются должностные лица предприятия и руководство подрядных организаций. Прокуратура контролирует уголовное дело.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о страшной трагедии семьи Шестаковых. 28-летний Никита поступил в больницу с 70% ожогами тела. Мужчина впал в кому, после чего скончался 1 января, не приходя в сознание. Убитая горем вдова уверена, что ее супруга убили - облили горючей жидкостью и заживо подожгли. Сибирячка просит откликнуться свидетелей случившегося.

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