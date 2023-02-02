Питомник "К-9" направил две бронемашины из Иркутска на Донбасс. фото: питомник к-9

Иркутский питомник "К-9" направил два бронированных автомобиля в зону специальной военной операции. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

-Питомник К9 передаёт в зону СВО два бронированных автомобиля, укомплектованных партией гуманитарного груза для наших мобилизованных из Иркутска и Иркутской области, - говорится в посте.

Оба автомобиля загрузили гуманитарной помощью, днем 1 февраля их уже поместили в фуру. Теперь они отправятся на Донбасс.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в регионе право на бесплатное питание в школах станет доступно для детей участников спецоперации.

Поясним, что речь идет об учащихся в 5–11-х классах. Теперь право на бесплатное питание будет доступно для всех тех, кто раньше на него претендовать не мог, так как не относился к льготным категориям.