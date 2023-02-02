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НовостиЗдоровье2 февраля 2023 8:13

Коронавирусной инфекцией заразились еще 112 жителей Иркутской области

Жителям рекомендуют пройти ревакцинацию
Елена СИНИЦА
Коронавирусной инфекцией заразились еще 112 жителей Иркутской области

Коронавирусной инфекцией заразились еще 112 жителей Иркутской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области опубликовал данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока "корона" продолжает давить.

- По данным на 2 февраля, в Иркутской области коронавирусом заразились еще 112 жителей региона. Кроме этого, стало известно о смерти одного жителя от коронавируса и одного - от сопутствующих заболеваний, - говорят в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено 360 145 (случаев новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 8872 летальных случая, 944 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 355 256 человек.

Чтобы снизить риски заражения жителям рекомендуют носить маски в общественных местах, проводить дезинфекцию рук, прививаться и ревакцинироваться.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в городе появится новое здание для городской поликлиники №15. На данный момент уже готова проектно-сметная документация. За одну смену медучреждение смогут посещать до пятисот человек.