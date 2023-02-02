Коронавирусной инфекцией заразились еще 112 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области опубликовал данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока "корона" продолжает давить.

- По данным на 2 февраля, в Иркутской области коронавирусом заразились еще 112 жителей региона. Кроме этого, стало известно о смерти одного жителя от коронавируса и одного - от сопутствующих заболеваний, - говорят в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено 360 145 (случаев новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 8872 летальных случая, 944 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 355 256 человек.

Чтобы снизить риски заражения жителям рекомендуют носить маски в общественных местах, проводить дезинфекцию рук, прививаться и ревакцинироваться.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в городе появится новое здание для городской поликлиники №15. На данный момент уже готова проектно-сметная документация. За одну смену медучреждение смогут посещать до пятисот человек.