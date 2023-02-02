В Иркутске ежедневно мониторят качество очистки лестниц Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в ежедневном формате проводится мониторинг качества очистки от снега и наледи лестничных маршей и пешеходных мостов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Особое внимание уделяется уборки тех лестниц, где активный пешеходный трафик. Кроме этого, в первую очередь расчищаются зоны возле остановок и социальных объектах, - рассказал первый заместитель мэра Андрей Южаков.

Помимо этого, на особом контроле у администрации порядок на территориях парков и скверов, а также во дворах многоквартирных домов.

В ходе проверок были выявлены проблемные объектов. К ним относятся лестницы на улицах Баумана, Куликовская, Севастопольская, Ярославского, Розы Люксембург, Нестерова, Советская, Цимлянская, Байкальская.

Тем организациям, которые несут ответственность за уборку этих улиц, уже выдали предостережения.

Отметим, что подметание и очистка лестниц проводится до четырех раз в неделю.