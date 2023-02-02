За пять лет на пожарах в Иркутской области погибло 107 детей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Статистика по количеству смертей из-за пожаров в Иркутской области ужасает. Только за последние пять лет на пожарах погиб 961 житель региона. При этом 107 из них - это дети. Еще 133 ребенка получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Наш регион на протяжении нескольких лет находится на первом месте по детской гибели в стране: в прошлом году погибли 13 детей, с начала этого года - уже семь, - говорят в пресс-службе ведомства.

Что касается причин, то они, конечно, разные. Но все-таки в основе всех этих случаев - оставление детей без присмотра. Есть и те случае, когда дети были оставлены в ночное время или же просто заперты.

В ведомстве напоминают, что ребенок не может адекватно оценить степень угрозы для его жизни и принять какие-то меры, чтобы спастись. Для потери сознания будет достаточно двух вдохов угарного газа. Из-за отравления им также может наступить смерть.

При пожаре ребёнок не может адекватно оценить степень угрозы для его жизни и принять меры к эвакуации и спасению. Зачастую смерть наступает от вторичных факторов пожара – отравления угарным газом. Достаточно двух вдохов для потери сознания.