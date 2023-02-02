К 80-летию победы в Сталинградской битве на новостройке в Ангарске появилось панно. Фото: администрация Ангарска

К 80-летию со дня победы в Сталинградской битве на стене нового дома в Ангарске появилось панно, которое посвятили городу-герою Волгограду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска в своих социальных сетях. - Идея создания такого панно появилась у руководства компании-застройщика в 2017 году – в преддверии 75-летней годовщины победы в Сталинградской битве, - рассказали в администрации.

По словам представителя застройщика Марии Кукштель, панно имеет размер 20 на 10 метров. Его сделали из фиброцементных панелей. Их в свою очередь окрасили специальной краской. Это панно состоит из 117 деталей.

Теперь в городе есть еще один символ, напоминающий о победе советского народа. Как рассказали в ведомстве, строители предполагали, что новый символ позволит создать патриотический образ всего микрорайона. В дальнейшем это станет узнаваемым местом в Ангарске и, возможно, вызовет интерес у молодежи к изучению истории страны, надеются власти.