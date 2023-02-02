В Иркутской области ветеранам будут компенсировать 50% затрат на санаторное лечение Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск, в регионе установили дополнительную меру социальной поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей. Теперь они смогут получить бесплатную путевку в санатории региона или получить компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях страны.

- Компенсация составит 50% от суммы затрат, но не более 30 тысяч рублей, - пояснили власти.

Длительность путевки составит 14 дней. Ранее ветераны боевых действий могли получить путевку в санаторий только в пределах Иркутской области, рассказали власти.

Чтобы получить путевку, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что максимальный размер пособия по больничному в Иркутской области 2023 увеличился составляет 2 736,99 рублей в день. На увеличенное пособие смогут претендовать те жители региона, которые работают по договорам ГПХ.