Аллею двух святителей у Знаменского монастыря в Иркутске обустроят к июню 2023 года. фото: Иркутская епархия

В Иркутске началась реализация проекта «Аллея двух святителей: Иннокентия (Вениаминова) и Иннокентия (Кульчицкого)». Об этом сообщает Иркутская епархия в своем телеграм-канале.

-1 февраля 2023 года прошел круглый стол, в котором приняли участие ученые - специалисты в области православной истории нашего края. Приглашенные гости познакомились с идеей и задачами проекта, - рассказали в епархии.

Так, согласно плану, у стен монастыря появятся 11 информационных стендов, посвященных святителям. На этих стендах жители города смогут ознакомиться с информации о житии праведников.

Участники круглого стола также успели обсудить варианты наполнения этих стендов, но их пока не разглашают. Единственное, уточняется, что информация будет подана таким образом, что ее поймут жители любых возрастов.

Открытие аллеи планируется в июне 2023 года.