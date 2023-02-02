26 февраля на выборах мэра Балаганского района примут участие четыре кандидата. Фото: избирком Иркутской области

Иркутская избирательная комиссия заявила о том, что закончился период регистрации кандидатов на досрочных выборах мэра Балаганского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сами выборы состоятся 26 февраля. На заседании комиссии 1 февраля было зарегистрировано четыре кандидата, - сказали в избиркоме.

На заседании Балаганской территориальной комиссии 1 февраля были зарегистрированы четыре кандидата. От партии ЛДПР в выборах будет участвовать мэр района Роман Метляев.

Кроме него, были зарегистрированы самовыдвиженцы Михаил Кибанов и Марина Ушакова, а также кандидат от «Справедливой России – За правду» Николай Лобанов.

В результате статус зарегистрированных получили все кандидаты, которые хотели принять участие в выборах.

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