Медики Ивано-Матренинской больницы провели редкую операцию на почке у младенца Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", врачи Ивано-Матрёнинской детской больницы впервые провели редкую операцию по коррекции аномалии развития почки у новорожденного. У малышки был диагноз «Удвоение левой почки с нарушением оттока мочи от её верхнего сегмента».

-Во время обследования врачи нашли у ребенка еще одну аномалию - один из мочеточников удвоенной почки раскрывался не в типичном для него месте, - рассказали в медучреждении.

Перед тем как провести операцию, медики изучили опыт коллег из других стран и городов. Однако случай с девочкой Иркутска во врачебной практике встречается крайне редко.

Тем не менее иркутским медикам удалось провести операцию успешно. Более того, послеоперационный период также прошел без осложнений. Сейчас ребенок проходит реабилитацию. Правда, через три месяца девочке вновь предстоит операция, чтобы окончательно избавиться от аномалии.