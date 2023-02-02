В Иркутской области средний возраст вступления в брак в 2022 году составил 26 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году около 1 700 регистрационных действий в среднем совершалось каждый рабочий день в ЗАГСах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В целом же, за прошедший год в регионе зарегистрировали 19 085 браков. Из них 6 825 заявлений было подано через ЕПГУ.

Больше всего браков заключили в "красивую" дату 22 февраля 2022 года. В этот день поженились 359 пар Иркутской области. Интересно, что средний возраст вступления в брак среди мужчин и женщин сравнялся и составил 26 лет.

Самым возрастным женихом стал 92-летний мужчина. Его избранницей стала 87-летняя невеста.

В то же время 13 001 пара иркутян приняла решение развестись. Помимо этого, сообщается, что за этот год родилось 24 753 человек. Мальчиков родилось немного больше: 12 786 против 11 967 девочек.

Помимо этого, за 2022 год жители Иркутска 2 373 раза обратились за регистрацией перемены имени.