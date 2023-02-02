В 2023 году за 10,7 миллионов отремонтируют ЗАГСы в Нижнеудинске и Усолье-Сибирском Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в 2023 году запланировано проведение текущего ремонта двух отделений ЗАГСов в Нижнеудинске и Усолье-Сибирском. - В отделе ЗАГС Усолья-Сибирского помещения полностью преобразятся и будут выглядеть современно и лаконично. Планируется придать более изысканный вид залу торжественных регистраций, - сказали в ведомстве.

В планах также установить дизайнерские люстры. Помимо этого, отремонтировать кровлю и заменить сантехники.

В отделении ЗАГСа Ниждеудинска восстановят разрушенные ступени крыльца, а также обновят санузел и заменят сантехническое оборудование.

На проведение этих работ выделят 10,7 миллиона рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области средний возраст вступления в брак в 2022 году составил 26 лет. За прошедший год жители региона заключили 19 085 браков. Из них 6 825 заявлений было подано через ЕПГУ.