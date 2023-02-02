Читинская команда КВН решила покорять первую лигу пародированием голоса Киркорова. Фото: РТК "Забайкалье"

Иркутская команда «Без грани» существует только три месяца. Тем не менее, они уже успели выступить на большой сцене и даже не раз. Самым масштабным для них стал фестиваль «КиВиН – 2023» в Сочи. Иркутской команде удалось пробиться в первую лигу КВН.

- Мы очень переживали за результаты. Мы прямо ждали, ждали, когда же нам эти результаты скажут. И когда мы узнали, что мы попали в первую лигу, у нас прям камешек с души скинулся, - прокомментировал капитан команды Никита Аникин в разговоре с РТК "Забайкалье"

Изюминкой команды стал пародист Дмитрий Васильев. С этой фишкой команда очень запомнилась членам жюри.

Команда смогла выбиться в лидеры, несмотря на серьезную конкуренцию. Всего в фестивале приняли участие 400 команд. Но юмористы из Забайкалья достойно справились. Теперь их ждет участие в первой лиге в Перми. Первая игра состоится уже в марте.