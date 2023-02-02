Каждый день проверяется ход строительства школы №75 в Иркутске

Школа №75 должна быть готова к концу 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За будущей школой №75 на 200 мест по улице Академической специалисты городской администрации наблюдают очень пристально.

– Мы ежедневно ведем фотофиксацию, получаем справки-отчеты– пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов. - Сегодня здесь трудятся 24 человека, имеется весь необходимый запас материалов. Ход работ соответствует графику, который предоставил подрядчик. Еженедельно выезжаем на площадку, совместно с застройщиком и родительским комитетом школы № 75 проверяем выполненные работы, рассматриваем план на предстоящие семь дней,

Особое внимание будущей школе специалисты комитета по градостроительной политике администрации Иркутска уделяют неспроста. Объект возводят по национальному проекту «Демография» в рамках демографической субсидии. Контракт на строительство учебного блока был заключен в 2021 году. Однако из-за нарушения технологии производства работ пришлось вносить изменения в проектную документацию и проходить соответствующую государственную экспертизу. Всё это сказалось на сроках и отставание необходимо ликвидировать.

По плану школа должна быть сдана в декабре 2023 года. В здании будут актовый и спортивный залы, конференц-зал, пищевой и медицинский блоки, гардероб, лифт, вспомогательные помещения. В настоящий момент подрядная организация приступила к бетонированию стен цокольного этажа здания.

– В Иркутске ведется большая работа по социальным объектам, школы строятся, несмотря ни на какие сложности– подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - Дети - это самое главное. Мы обязаны сделать все, чтобы иркутские ребята получали качественное образование. Новые школы будут образцом современных учебных заведений.