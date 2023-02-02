В ночь на 1 февраля в деревне Грановщине из-за пожара погибли два ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В деревне Грановщине Иркутского района в частном доме в ночь на 1 февраля произошел пожар, на котором погибли двое детей – мальчики 2009 и 2013 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- О том, что горит частный двухэтажный дом, в 04:14 в пожарно-спасательную службу сообщили соседи. В Грановщину были направлены четыре пожарных расчета. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянный дом и пристроенный к нему гараж с автомобилем внутри.

В 05:51 открытый огонь был ликвидирован. В ходе разбора обгоревших конструкций обнаружены погибшие дети.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего. Наиболее вероятная причина пожара – электротехническая, говорят в ведомстве.

Отмечается, что в органах социальной защиты семья не состояла, однако дети находились в доме ночью одни. С родственниками погибших работает психолог Главного управления.