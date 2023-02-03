До - 8 потеплеет в Иркутске днем 3 февраля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Иркутске 3 февраля 2023 утром, конечно холодная. Уличные термометры показывают ниже -20 градусов. Однако, днем все изменится. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск, что в дневное время потеплеет до -8 ...-10 градусов.

Погода в Иркутске 3 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 3 февраля 2023 ожидается с переменной облачностью, осадков не прогнозируем, - говорят метеорологи. – В городе дует переменный ветер, его скорость 2-7 м/с. Днем действительно будет -8…-10 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 728 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 76%. Такой будет погода в Иркутске 3 февраля 2023. Кстати, самое теплое 3 февраля случилось в 2015 году, тогда столбики уличных термометров показывали -3, а самым холодным третий день последнего зимнего месяца был в 1977 году, приморозило до -36.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 3 февраля также будет с переменной облачностью, местами выпадет небольшой снег. На севере осадки могут быть сильнее, но за рамки умеренных не выйдут. Скорость ветра в районах 5-10 м/с. Днем температура воздуха составит -7…-12 градусов. Если небо затянут облака, похолодает до -17…-22.

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