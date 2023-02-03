Узнали, когда дадут свет в Куйбышевском районе Иркутска 3 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 3 февраля 2023 провели специалисты. Это необходимо для устранения нарушений в работе сети. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 3 февраля 2023: сроки

- Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 3 февраля 2023 произвели в 06.10 утра, - говорят в ИЭСК. - Под отключение попала часть домов на девяти улицах и в двух СНТ.

Как отметили специалисты, поврежденный участок сети уже обнаружен. Работы ведутся, кабельная линия будет восстановлена сегодня же. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии в дома – 17.00 по иркутскому времени.

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 3 февраля 2023: адреса

Света нет в СНТ «Сибиряк» и СНТ имени 4-й Пятилетки. Также электричество временно отключено на улицах Альпийская, Андреева, Красноярская, Култукская, Лагерный. Подача электроснабжения прекратилась и по адресам Лызина, Плодово-ягодный, Угольный, Ушаковская.

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