Главу Тайтурского МО в Усольском районе подозревают в получении крупной взятки Фото: Даниил ОПАРИН

Обыски прошли по месту жительства и работы главы Тайтурского муниципального образования в Усольском районе. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах СУ СК РФ по Иркутской области и региональном ГУ МВД РФ.

Следователи считают, что в 2021 году глава Тайтурского городского поселения получил за предоставление преимуществ на конкурсных торгах 300 тысяч рублей от одного из участников.

- По результатам торгов были также заключены договора купли-продажи трех земельных участков на территории данного муниципального образования, - отмечают в СК региона. - На допросе глава поселения дал признательные показания.

Преступление было обнаружено полицейскими из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела по статье «Получение взятки в крупном размере» (пункт «в», ч.5 ст. 290 УК РФ) продолжается. Суд постановил, что подозреваемый на время всех необходимых процедур будет находиться под домашним арестом.

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