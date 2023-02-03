Пункт сопровождения семей участников СВО открылся в Куйтуне

Родные бойуов смогут получать помощь специалистов из Иркутска. Фото: министерство соцразвития Иркутской области

В поселке Куйтун накануне открылся пункт сопровождения семей участников СВО. Там родственники военных смогут консультироваться с юристами, психологами, а также узнавать о мерах соцподдержки. Предоставлять информацию будут специалисты из областного центра по видеосвязи. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве социального развития Иркутской области.

В Иркутске такой центр открылся в декабре на базе учебно-методического центра развития социального обслуживания.

- Приглашаем членов семей наших воинов, - рассказали в пункте сопровождения семей участников СВО. - Будем вместе решать проблемы, с которыми они столкнулись. Никого не оставим без поддержки.

Напомним, накануне стало известно о том, что ветеранам боевых действий и членам их семей будут компенсировать стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях страны.

КОНКРЕТНО

Пункт сопровождения семей участников СВО в Куйтуне: адрес

- р.п. Куйтун, ул. Мичурина, 21