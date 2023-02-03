До -10 градусов потеплеет в Иркутске в пятницу, 3 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплая погода ожидается в Иркутске 3 февраля. По прогнозам синоптиков температура в пятницу опустится лишь до -10 градусов, что стало подарком для горожан после экстремальных морозов. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- Вместе с этим в областном центре будет облачно, местами выпадет небольшой снег, усилится ветер, его порывы достигнут 5-10 м/с, - отмечают специалисты.

В целом по региону температура будет держаться в районе -12…-22 градусов. Однако в некоторых районах Приангарья ожидается резкое потепление до -7 градусов. Также местами пойдет снег и усилятся порывы ветра до 10 м/с.

Уже завтра, 4 февраля, метеорологи прогнозируют похолодание.