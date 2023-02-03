Лесхоз Иркутской области полностью выплатил работникам задолженность по зарплате Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Работникам Лесхоза Иркутской области руководство задолжало крупную сумму по зарплате. Деньги перестали выплачивать еще в прошлом году. Люди обратились с жалобами в прокуратуру, сотрудники ведомства провели проверку.

- В результате надзорных мероприятий и принятых прокурорами мер удалось ликвидировать просроченную задолженность по оплате труда в областном учреждении, сформировавшуюся в 2022 году, - рассказали в пресс-службу прокуратуры Иркутской области. - За текущую неделю работникам ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» выплачено более 12 млн рублей.

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы не допустить формирования новой задолженности.

Напомним, Следком завел уголовное дело по факту гибели двоих мальчиков 10 и 13 лет при пожаре в поселке Грановщина Иркутского района. В ночь на 2 февраля соседи заметили как пламя охватило двухэтажный дом. В момент произошедшего школьники были одни, их родители находились на работе и в гостях.