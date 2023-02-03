110 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 3 февраля в Иркутской области официально подтверждено 360 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки заболели еще 110 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

- С начала пандемии инфекция забрала жизни 8873 пациентов, 1 летальный случай зарегистрирован накануне, - отмечают в ведомстве. - Еще 944 человека скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Справились с коварным заболеванием и получили отрицательные ПЦР-тесты за все время 355 328 зараженных.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь, настоятельно просят специалисты.