Как изменились размеры выплат и пособий с 1 февраля 2023 года в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 февраля в Приангарье изменился размер федеральных социальных выплат и пособий. Все они проиндексированы на 11,9%. Об этом сообщают в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области.

- Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года теперь составляет 586 946,72 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат, - говорят специалисты.

Была проиндексирована на 11,9% и ежемесячная денежная выплата или ЕДВ, которую в Приангарье получают больше 224 тысяч инвалидов, ветеранов, пострадавших от техногенных катастроф и другие категории жителей. Вместе с этим увеличен входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг - до 1469,74 рублей в месяц.

Увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам. Теперь в сутки молодые мамочки смогут получать до 2736,99 рублей. По уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям в месяц максимум выплатят 33 281,80 рублей, при этом минимальный размер этого пособия составит 10,3 тысяч рублей в южных районах Иркутской области и 11,7 в северных.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 27 490,84 рублей. Жители севера Приангарья получат 29 781,24 рублей. Максимум 2736,99 рублей в день можно получить при временной нетрудоспособности.

Родственникам умершего пенсионера, если он не работал и застрахованным гражданам в Приангарье положено 9 352,18 рублей. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 10 131,52 рублей.

Напомним, сайт «КП»-Иркутск» вновь побил рекорд. По данным счетчика LiveInternet, на irk.kp.ru зашли 116 тысяч уникальных посетителей. За сутки 2 февраля материалы онлайн-версии «Комсомолки» набрали 418 тысяч просмотров и это почти в четыре раза больше среднего показателя по просмотрам и в два раза больше - по посетителям.

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