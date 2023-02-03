Оклад ветеринаров-бюджетников увеличится на 35% в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ветеринарным работникам Приангарья в этом году повысят оклад на 35%. Для этого финансирование государственной ветеринарной службы региона увеличат на 93 миллиона рублей.

Также увеличится единовременная выплата выпускникам, которые будут трудиться в селах и деревнях. С 1 января сумма для молодых специалистов, устроившихся на работу в госучреждения, составит 400 тысяч рублей, что в два раза больше предыдущей.

Кроме того, в текущем году планируется приобрести специализированный дезинфекционный автомобиль и мобильную установку для сжигания биологических отходов. На это предусмотрено 20,7 млн рублей.

Напомним, сайт «КП»-Иркутск» вновь побил рекорд. По данным счетчика LiveInternet, на irk.kp.ru зашли 116 тысяч уникальных посетителей. За сутки 2 февраля материалы онлайн-версии «Комсомолки» набрали 418 тысяч просмотров и это почти в четыре раза больше среднего показателя по просмотрам и в два раза больше - по посетителям.

Рассказываем, какие материалы на сайте «КП»-Иркутск» в минувшие 24 часа читали активнее всего.

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