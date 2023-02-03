Еж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал теплую весну. Фото: Иркутский зоосад

Ежик по кличке Рэмбо, живущий в Иркутском зоосаде, принес хорошие новости. В свой праздник 2 февраля он был бодр и активен с самого утра. Согласно примете, это означает, что грядущая весна будет теплой и придет очень скоро.

Несмотря на то, что животные зимуют в теплом вольере, в холодное время года они большую часть времени сладко спят и набирают вес. Сотрудники зоопарка уверены, что гадание на погоду от ежа будет верным. Отметить День ежа иркутян приглашают в зоосад в субботу, 4 февраля. Гости смогут поучаствовать в колючей викторине, интерактивном занятии с участием ежиков и в мастер-классе по аппликации. Завершит программу показательное кормление виновников торжества.

При этом сурки в Иркутской Зоогалерее праздник наоборот – проспали, что противоречит прогнозу жителей зоосада.

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