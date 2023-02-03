2,3 тысячи жалоб на майнеров получили энергетики от жителей Иркутской области за год Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувший 2022 год в адрес энергетиков поступило больше 2,3 тысяч жалоб на «серых» майнеров направили жители Приангарья. Больше всего людей раздражали не прекращающийся шум и вибрации от оборудования для добычи криптовалюты. Еще одна проблема – скачки электроэнергии, что также причина работы «асиков». Об этом сообщают в пресс-службе «Ирутскэнергосбыта».

К примеру, в январе специалисты ежедневно регистрировали около десяти обращений. Чаще всего после жалоб жителей энергетики отключают майнеров от бытовых сетей. После этого хозяева криптоферм останавливают работу машинок насовсем.

Жителей Иркутской области просят передавать информацию о подобных случаях, если они приносят неудобства.

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