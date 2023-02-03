11 февраля в Иркутске напишут диктант по фильмам Леонида Гайдая. фото: Гайдай центр

В Иркутске продолжают отмечать 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая. В частности, "Гайдай центр" предлагает принять участие в Гайдай-диктанте «Помедленнее, я записываю» и лекции о крылатых фразах "Надо, Федя, надо!".

- Участникам акции предстоит написать необычный текст. Автор детских книг, педагог и куратор проекта Анна Масленникова «спрячет» в нем цитаты из фильмов Леонида Иовича. Задача – «вычислить» все крылатые фразы и правильно определить, из каких фильмов они «прилетели», - рассказывает пресс-служба центра.

Кроме этого, запланирована лекция филолога Лады Степановой, которая подробно расскажет о крылатых выражениях. На лекции иркутяне узнают, в чем феномен фильмов Гайдая с языковой точки зрения.

Площадка проведения диктанта - ЦСИ «Огонь». Здесь будет вестись онлайн-трансляция. К ней могут присоединиться как частные лица, так и организации. Уже свыше 120 площадок из 20 регионов России решили принять участие в проекте.

Список площадок будет опубликован на сайте центра. Сам диктант можно будет написать 11 февраля.