Летом 2023 года в Иркутске появится памятник авиаконструкторам Камову и Милю. фото: газета "областная"

Летом 2023 года в Иркутске планируют установить памятник советским авиаконструкторам Михаилу Милю и Александру Камову. Соответствующий проект на пресс-конференции 3 февраля представил председатель Иркутского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков.

-В Иркутске должны быть не только мемориальные таблички на домах, где жили Камов и Миль. Должен быть и полноценный памятник, - прокомментировал Южаков.

С его слов, памятник должен появиться на улице Ленина. Если быть точнее, то между памятником Ленину и стадионом «Труд». Южаков также выразил надежду, что памятник появится уже в 2023 году.

Напомним, что памятник разработал архитектор Сергей Демков. Он же является автором проекта стелы «Иркутск – город трудовой доблести».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 11 февраля в Иркутске напишут диктант по фильмам Леонида Гайдая.