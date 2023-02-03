Предприятия обсудили внедрение бизнесом экотехнологий в Иркутской области. Фото:пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Экологический фонд «Сохрани Байкал!" провел круглый стол в Торгово-промышленной палате в рамках проекта «Экотехнологии – драйвер развития региона». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

- На круглом столе участники обсудили такие темы как "Актуальность применения экотехнологий на территории Иркутской области», «Проблемы внедрения экологических и инновационных технологий в регионе», - рассказали в пресс-службе.

В мероприятии поучаствовали президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, члены правления экологического фонда Иркутской области «Сохрани Байкал!» Вера Шленова, Леонид Корытный, Екатерина Бояркина, исполнительный директор фонда Наталья Чубко.

Кроме этого, к мероприятию присоединились представители иркутских вузов, предприятий и министерства природных ресурсов и экологии региона.

В частности, был представлен проект «Экотехнологии – драйвер развития региона». Он подразумевает создание площадки для выявления и продвижения экологических и инновационных технологий и их внедрения на базе предприятий региона.

В ходе обсуждения выяснилось, что в регионе редко внедряются подобные научные проекты.

Тем не менее предприятия региона выразили готовность финансово участвовать в реализации проектов.