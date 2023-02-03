Дети участников СВО могут заниматься бесплатно в спортивных секциях Иркутска

Дети участников СВО могут бесплатно посещать спортивные секции. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дети из семей участников СВО могут заниматься бесплатно в муниципальных учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. К такой инициативе присоединяются и частные организации.

– Мы понимаем, что сейчас семьям непросто. Поэтому городские и частные организации, тренеры и педагоги готовы часть ответственности взять на себя. Иркутск – большая семья, где живут неравнодушные люди. И помогать защитникам Родины и их близким – наша прямая обязанность. Безусловно, будем поддерживать всех, кто работает в этом направлении, – подчеркнул Руслан Болотов.

Единственное обязательное условие для любых тренировок - отсутствие противопоказаний по здоровью, об этом нужно будет получить медицинскую справку. Подробнее о бесплатных тренировках для детей военнослужащих можно узнать в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска по телефону: 52-01-98 или по электронной почте sport@admirk.ru.

Занятия для детей военнослужащих предоставляют:

МКУ «Спортивная школа «Лидер» – бокс, шашки, шахматы, фитнес-аэробика, пауэрлифтинг, доступный для детей с ограниченными возможностями здоровья (бул. Рябикова, 48);

МКУ «Спортивная школа «Спартак» – баскетбол (ул. Баумана, 233в);

МКУ «Спортивная школа «Центр развития спорта» на базе спортивного комплекса «Авиатор» – футбол, хоккей с мячом (ул. Ширямова, 6а);

спортивный комплекс «Локомотив» – футбол, дзюдо, тяжелая атлетика (ул. Норильская, 1);

спортивный комплекс «Вымпел» – универсальный бой, дзюдо (ул. Трудовая, 115а);

физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» – дзюдо, бокс (мкр. Юбилейный, 49/1);

детско-молодежная городская общественная организация Иркутский футбольный клуб «Ракета» – футбол (ул. Советская, 58/1);

Иркутская академия единоборств – бокс, спортивная борьба (ул. Улан-Баторская, 4).

Межрегиональный центр развития волейбола предлагает занятия волейболом в школе № 43 (ул. Авиастроителей, 30), в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» (ул. Баумана, 233В); в школе № 50 (мкр. Топкинский, 42а); в школе № 69 (ул. Летописца Нита Романова, 23).

Также инициативу проявили частные фитнес-клубы – «World Class» и «X-Fit».