Более 1 миллиарда яиц произвели птицефабрики Иркутской области в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, за 2022 год в Приангарье произведено более 1 миллиарда яиц. Таким образом, регион не просто закрывает потребность в этом продукте, но и производит сверхнормы. Потребность закрыта на 159%.

- Таких результатов птицефабрикам удалось достичь благодаря увеличению количества кур-несушек и повышению их яйценоскости. Сейчас в регионе на одну курицу-несушку приходится более 340 штук яиц, а это на 9% выше среднего показателя по стране, - сказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Интересно, что с таким показателем регион занимает 18-е место в стране по производству яиц, добавили в ведомстве.

Всего сейчас на территории области работает пять птицеводческих организаций.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что еж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал теплую весну.