В Иркутской психбольнице сотрудник установил майнинговые машинки на чердаке

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области рассказали о необычной находке в одной из больниц областной столицы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на чердаке областной психиатрической больницы нашли две майнинговые фермы.

-Над двумя помещениями где содержатся пациенты располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты, - говорят в ведомстве.

По сути, эти самые фермы незаконно потребляли электроэнергию, причем в неконтролируемых объемах. Какой ущерб нанесли такие махинации - пока оценивается.

Сотрудники полиции продолжают проводить проверку.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 2,3 тысячи жалоб на майнеров получили энергетики от жителей Иркутской области за год. Больше всего людей раздражали не прекращающийся шум и вибрации. Все-таки оборудование для добычи криптовалюты оказалось далеко не тихим устройством.