Ещё двое иркутян стали участниками проекта #вместесМэром

Участники проекта #вместесМэром - певица Надежда Савельева и специалист МКУ «ГОРОД» Виталий Шутко. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новые герои проекта #вместесМэром - певица Надежда Савельева и специалист муниципального казенного учреждения «ГОРОД» Виталий Шутко, обратились к Руслану Болотову в социальных сетях. Глава города пригласил их провести вместе один рабочий день.

Программа выдалась насыщенной: участники проекта побывали сразу на нескольких мероприятиях. В школе №15, где дети проходят обучение в профильных медицинских классах. На встрече мэра с представителями территориальных органов местного самоуправления (ТОС) Октябрьского округа. На новом крытом катке «Иркутск» в микрорайоне Университетском. Посетили школу искусств № 10, где готовится строительство нового здания, и физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», в котором работает единственная в городе бесплатная секция по пауэрлифтингу для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же бесплатно занимаются дети участников СВО.

Участники акции поделились своими впечатлениями:

– Мне было очень интересно увидеть работу Руслана Николаевича, - рассказал Виталий Шутко. - Понять, как решаются разные вопросы, как функционирует аппарат администрации. Мэр действительно профессионально разбирается в городских проблемах.

– Меня поразила энергия, которой обладает мэр, - считает Надежда Савельева. - Весь день Руслан Николаевич рассказывал о том, как работают городские власти, при этом на каждой встрече он мгновенно переключался и детально вникал в тематику мероприятия. Я считаю, что именно так должен работать глава города. Рекомендую всем не стесняться и писать мэру в соцсетях. Поверьте, после такого дня вы по-другому будете смотреть на Иркутск.

– Мне нравится такой формат, - отметил Руслан Болотов. - Считаю, что для иркутян это отличная возможность увидеть работу городских властей изнутри. Участники задавали разные вопросы, озвучивали идеи по развитию Иркутска. Договорились с ними, что продолжим совместную работу. Если вы тоже хотите стать участником проекта #вместесМэром, пишите мне в социальных сетях.