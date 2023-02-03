Следком начал проверку из-за размещения майнинговых ферм в психбольнице Иркутского района Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту халатности должностных лиц медучреждения, где незаконно осуществлялась майнинговая деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-На чердаке медучреждения нелегально размещалось майнинговое оборудование, подключенное к электрическим сетям психиатрической больницы По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, - сказали в учреждении.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уже известно, кто был причастен к размещению майнинга.

Сейчас майнинговое оборудование изъяли. Проводятся необходимые следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты над палатами пациентов.