В Усть-Кутском районе появилась новая ледовая переправа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области открылась еще одна ледовая переправа «поселок Верхнемарково – село Марково». Она находится на реке Лене в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Сейчас в регионе действуют 46 ледовых переправ: по шесть – в Тайшетском и Киренском районах, четыре - в Катангском, по три - в Казачинско-Ленском, Братском, Жигаловском, Усть-Кутском районах, - говорят в ведомстве.

Кроме этого, есть переправы в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском районах.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в субботу, 4 февраля, на территории Иркутской области ожидается температура воздуха до -14 градусов по Цельсию. Такие данные приводит Gismeteo.

Уточняется, что погода в течение первой половины дня будет облачной, но уже ориентировочно с 14:00 станет пасмурной.