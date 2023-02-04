Вывоз снега с улиц Иркутска в выходные пройдет в усиленном режиме Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Пока на дорогах Иркутска в выходные снижена интенсивность транспортного потока уборка и вывоз снега будут проходить в усиленном режиме. Задействовано более 70 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

В субботу и воскресенье акцент делаем на вывоз снега с обочин, разделительных полос, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Параллельно проводим работы по расчистке тротуаров и остановочных пунктов. Для этого привлекаем личный состав и малую технику. Также продолжаем грейдирование дорог: удаляем снежный накат и колейность на второстепенных улицах.

За два дня коммунальщики планируют вывезти более 5 тысяч тонн снега. Также продолжается ежедневная уборка парков и скверов.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в субботу, 4 февраля, в Иркутской области ожидается температура воздуха до -14 градусов. Уточняется, что погода в течение первой половины дня будет облачной, но уже ориентировочно с 14:00 станет пасмурной. Ночью температура воздуха может опуститься до -25 градусов.