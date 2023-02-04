Загоревшийся павильон тушат пожарные на центральном рынке Братска. Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС сообщили о ЧП в Братске. Произошел пожар на центральном рынке. В настоящее время на месте работают спасатели, которые тушат распространяющееся пламя.

- На территории центрального рынка, пожарные ликвидируют возгорание в отдельно стоящем павильоне, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Сама торговая точка площадью 50 квадратов. На месте работают 4 единицы техники и 15 человек.

К счастью, пострадавших при пожаре нет.

Напомним, 11-летний мальчик чудом выжил, вдохнув колпачок от ручки. Он положил деталь в рот и неожиданно поскользнулся. Пациента экстренно доставили бортом санавиации из Саянска в Иркутск, где ему помогли хирурги.

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