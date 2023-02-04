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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 9:30

Установлена причина пожара в кафе на центральном рынке в Братске

Пожар произошел днем 4 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Установлена причина пожара в кафе на центральном рынке в Братске

Установлена причина пожара в кафе на центральном рынке в Братске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске дознаватели МЧС установили причину пожара, произошедшего днем 4 февраля в кафе быстрого питания на территории центрального рынка. Опросив работников заведения и осмотрев место случившегося, специалисты пришли к выводу, что огонь начал распространяться от электрической плиты с вытяжкой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С места пожара изъята часть электропроводки с наибольшими повреждениями. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки, - рассказали в ведомстве.

Напомним, пламя повредило стены, крыша сгорела на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.