Установлена причина пожара в кафе на центральном рынке в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске дознаватели МЧС установили причину пожара, произошедшего днем 4 февраля в кафе быстрого питания на территории центрального рынка. Опросив работников заведения и осмотрев место случившегося, специалисты пришли к выводу, что огонь начал распространяться от электрической плиты с вытяжкой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С места пожара изъята часть электропроводки с наибольшими повреждениями. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки, - рассказали в ведомстве.

Напомним, пламя повредило стены, крыша сгорела на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.