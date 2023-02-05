Какой будет погода в Иркутске 5 февраля 2023, поделились синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 5 февраля 2023 подарила горожанам слабый снег. Синоптики обещают, что осадки не усилятся. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 5 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 5 февраля 2023 будет с переменной облачностью и слабым снегом, - говорят метеорологи. – В городе дует северо-западный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем ждем температурные показатели в переделах -8…-10 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное – 727 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 5 февраля будет холоднее. В районах выпадет снег. Скорость ветра сильнее, чем в областном центре – до 5-10 м/с. Столбики уличных термометров покажут -7…-12, если небо закроют облака, похолодает до -17…-22. Холодно в воскресенье на севере Катангского района, там до -24…-29 градусов.

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Самое теплое 5 февраля было в 1995 году, тогда было -1.

Самым холодным этот день был в 1964-ом, приморозило до -37.

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