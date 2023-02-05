Склад с ритуальной атрибутикой сгорел в Иркутске 5 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 8 утра 5 февраля пожарным областного центра сообщили, что на улице Севастопольской горит деревянный частный дом. Когда приехали первые машины, горели хозпостройки, огонь норовил перекинуться на соседние строения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

- Позже выяснилось, что пожар начался в доме, который использовался под склад, - говорят пожарные. - На территории частного владения хранится ритуальная атрибутика, хозяйственные постройки были переполнены горючим пластиком.

К 10 часам пламя было потушено. Спасателям удалось сдержать его на площади в 180 квадратных метров. Они отстояли дом и не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние строения.

- Дознаватели МЧС России установили, что через некоторое время после того, как хозяева затопили печь, они почувствовали дым и увидели, что горит перекрытие около печи, - пояснили причину возгорания специалисты.

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